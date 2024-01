https://fr.sputniknews.africa/20240117/zakharova-repond-a-macron-qui-ne-peut-pas-laisser-la-russie-gagner-1064658596.html

Zakharova répond à Macron qui ne peut pas "laisser la Russie gagner"

Le Président français a tenu ce 16 janvier une conférence de presse à l'Élysée, lors de laquelle il a abordé pas mal de sujets, dont le conflit en Ukraine. La... 17.01.2024, Sputnik Afrique

Lors de sa conférence de presse le 16 janvier le Président Macron a déclaré que "le plus grand risque" est "l’agression russe en Ukraine" et qu'il ne pouvait pas "laisser la Russie gagner. Ce serait accepter que les règles internationales peuvent ne plus être respectées".Réagissant aux propos du chef de l’Élysée, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères lui a demandé de partager une copie de ces "règles":Vladimir Poutine a dit à plusieurs reprises que l'opération spéciale se solderait inévitablement par une victoire russe. Comme il l'a souligné, le pays produit chaque année trois fois plus de missiles de DCA que les USA et que l'industrie de défense du pays crée à peu près autant de missiles à des fins diverses que tous les autres pays du monde.

