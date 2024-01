https://fr.sputniknews.africa/20240117/le-president-de-ce-pays-africain-promet-un-retour-sur-investissement-rapide-pour-les-entreprises-1064663575.html

Le Président de ce pays africain promet un retour sur investissement rapide pour les entreprises

Les investisseurs prêts à placer leurs fonds dans l’économie ougandaise pourront bénéficier rapidement d’un retour sur investissement dans ce pays qui offre un accès à de nombreux marchés régionaux, a déclaré le 16 janvier le Président ougandais Yowerik Museveni, cité par le site Monitor.Et de rappeler que le taux de croissance de l’économie ougandaise restait stable, avec une moyenne d'environ 6,2 %, au cours des 37 dernières années.M.Museveni a ainsi exhorté à investir dans un Ouganda "sûr" et "profitable":Selon un récent rapport de l'East Africa Venture Capital Association (EAVCA), l’Ouganda se situe au 2e rang des cinq plus grandes économies d'Afrique de l'Est représentant 12% des investissements. Son emplacement stratégique et son marché en pleine croissance en font une destination attrayante pour les investisseurs, en particulier dans les secteurs des services financiers et de l'agriculture.

