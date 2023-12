https://fr.sputniknews.africa/20231201/voici-les-cinq-plus-grandes-economies-dafrique-de-lest-1063902644.html

Voici les cinq plus grandes économies d'Afrique de l'Est

Voici les cinq plus grandes économies d'Afrique de l'Est

Propulsé par une interaction dynamique de facteurs, notamment les capitaux privés, le Kenya est la plus grande économie de l'Afrique de l'Est, selon un rapport... 01.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-01T21:31+0100

2023-12-01T21:31+0100

2023-12-01T21:31+0100

afrique de l'est

économie

kenya

ouganda

tanzanie

éthiopie

rwanda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/07/1059780859_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b837e3f40e90a0a691bbab41f884c1f.jpg

Le Kenya domine le paysage du capital privé en Afrique de l'Est, représentant 69% de toutes les transactions, contre 12% pour l'Ouganda qui arrive en 2e position, ressort-il d’un rapport de l'East Africa Venture Capital Association (EAVCA). Viennent ensuite la Tanzanie et l'Éthiopie qui représentent chacun 6%, et le Rwanda avec 5%.Selon les auteurs du rapport, les capitaux privés peuvent jouer un rôle déterminant dans la croissance des entreprises pionnières, dans le remodelage des industries et dans la définition de nouvelles voies pour l'avenir en Afrique de l'Est.Le Kenya: Épicentre économique de la région, le pays est doté d'une économie diversifiée moins sensible aux risques liés aux matières premières que ses homologues africains. Avec un marché important, un cadre juridique commercial solide et une main-d'œuvre qualifiée, le Kenya est un pôle d'attraction pour le capital-investissement et les investissements des institutions de financement du développement (IFD). Nairobi sert également de siège régional à de nombreuses entreprises opérant dans la région.L'Ouganda: le pays consolide sa position d'acteur clé, représentant 12% des investissements. Son emplacement stratégique et son marché en pleine croissance en font une destination attrayante pour les investisseurs, en particulier dans les secteurs des services financiers et de l'agriculture.La Tanzanie: sa part de 6% souligne son émergence en tant que marché prometteur du capital-investissement et du capital-risque. Les récents changements dans les politiques gouvernementales renforcent l'attrait de ce pays pour les investisseurs. En particulier, les investissements dans l'agriculture, les ressources naturelles, les infrastructures, le tourisme et le secteur financier ont pris de l'ampleur. L'Éthiopie: avec son économie en croissance rapide et son vaste marché, l'Éthiopie attire l'attention des investisseurs. L'instabilité politique et les réglementations monétaires ont ralenti les investissements, mais son potentiel reste élevé.Le Rwanda: bien que le marché du Rwanda soit plus petit, le pays excelle dans le domaine du capital-risque. Il est devenu un point névralgique pour les start-ups innovantes et les petits investissements, se distinguant ainsi dans le paysage de l'Afrique de l'Est.Les autres pays d'Afrique de l'Est représentent collectivement une part de 2%. Même s'ils ne sont pas sous les feux de la rampe, ils enrichissent la diversité et le dynamisme du paysage de l'investissement en Afrique de l'Est.Au total, 427 investissements d'une valeur approximative de 7,3 milliards d'USD et 51 sorties d'une valeur de 1,3 milliard d'USD ont été divulgués. Le Kenya s'étend à la valeur des transactions, le pays représentant 74% de la valeur totale des transactions divulguées.

afrique de l'est

kenya

ouganda

tanzanie

éthiopie

rwanda

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique de l'est, économie, kenya, ouganda, tanzanie, éthiopie, rwanda