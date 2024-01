https://fr.sputniknews.africa/20240117/des-helicopteres-russes-ont-attaque-un-poste-de-commandement-ukrainien--video-1064665283.html

Des hélicoptères russes ont attaqué un poste de commandement ukrainien – vidéo

Des hélicoptères russes ont attaqué un poste de commandement ukrainien – vidéo

L'aviation russe a frappé avec des roquettes des positions ukrainiennes sur un axe stratégique dans la république populaire de Lougansk, a fait savoir la...

Deux hélicoptères russes ont détruit à l'aide de roquettes un poste de commandement de Kiev entre les villes de Svatovo et Kremennaïa, dans la république populaire de Lougansk, a annoncé le ministère russe de la Défense, partageant une vidéo de cette mission. Toutes les cibles fixées ont été touchées, a rapporté un artilleur d’un des équipages. Le groupe de combat se composait d’un hélicoptère de reconnaissance et d'attaque Ka-52 Alligator et d’un aéronef polyvalent Mi-8, a précisé la Défense russe.

