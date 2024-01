https://fr.sputniknews.africa/20240116/ces-8-pays-subsahariens-afficheront-la-meilleure-croissance-economique-pour-les-deux-ans-a-venir-1064643539.html

Ces 8 pays subsahariens afficheront la meilleure croissance économique pour les deux ans à venir

Ces 8 pays subsahariens afficheront la meilleure croissance économique pour les deux ans à venir

Le Niger, le Sénégal et le Rwanda seront les premiers en Afrique subsaharienne à enregistrer des taux de croissance économique supérieurs à 7% en 2024 et 2025... 16.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-16T14:10+0100

2024-01-16T14:10+0100

2024-01-16T14:10+0100

international

classement

afrique subsaharienne

niger

sénégal

rwanda

éthiopie

côte d'ivoire

république démocratique du congo (rdc)

ouganda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/19/1045397536_0:210:2048:1362_1920x0_80_0_0_44deb3f5f406c68a4ba32be827502000.jpg

La palme de la grande hausse économique en Afrique au sud du Sahara en 2024 devrait appartenir au Niger, en dépit des impacts négatifs du coup d’État en 2023, selon les derniers pronostics de la Banque mondiale. L’année en cours, ce pays devrait enregistrer la plus forte croissance, avec un PIB s’élevant à 12,8%, contre 2,3 % estimés en 2023. En 2025, une hausse de 7,4% du PIB nigérian est également projetée par l'institution financière mondiale. Le Sénégal et le Rwanda clôturent le podium en représentant une hausse respective jusqu’à 8,8% et à 9,3% en 2024, pour remonter à 9,30% pour le Sénégal et 7,80% pour le Rwanda en 2025.Les principaux moteurs des économies de ces États seront les hydrocarbures, les infrastructures, l’agriculture, les mines et le secteur tertiaire.Au niveau mondial, la hausse économique devrait tourner autour des 2,4% en moyenne en 2024, avant de remonter à 2,7% en 2025, contre 2,6% en 2023, prédit la Banque mondiale.

afrique subsaharienne

niger

sénégal

rwanda

éthiopie

côte d'ivoire

république démocratique du congo (rdc)

ouganda

bénin

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, classement, afrique subsaharienne, niger, sénégal, rwanda, éthiopie, côte d'ivoire, république démocratique du congo (rdc), ouganda, bénin, économie, croissance économique, banque mondiale (bm)