Ces sept pays d'Afrique parmi les 10 économies les plus dynamiques au monde

Sept des dix pays qui devraient afficher la croissance économique la plus importante en 2024 sont ceux d'Afrique: notamment le Niger, le Sénégal et la Libye... 10.01.2024, Sputnik Afrique

Le Niger occupe la 4e place parmi les économies du monde qui devraient se montrer les plus performantes en 2024, compte tenu de la croissance de leur PIB en 2023, selon les données du Fonds monétaire international (FMI).Les membres africains du Top 10 en termes de croissance du PIB en pourcentage sont:Il convient de noter que la Côte d'Ivoire et la Tanzanie ont fait du bon travail en diversifiant leurs économies et en attirant les investissements étrangers, note l'agence Bloomberg qui analyse les données du FMI.Le Nigeria et l’Afrique du Sud, qui sont actuellement en retard sur les pays ci-dessus en termes de croissance du PIB, réalisent des réformes qui pourraient porter leurs fruits à terme.Le classement est dominé par Macao, une région autonome de la côte sud de la Chine continentale, dont le PIB a augmenté de 27,2% l'an dernier. Le Guyana (26,6%) et les Palaos (12,4%) complètent le podium.

