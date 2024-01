https://fr.sputniknews.africa/20240116/ce-pays-du-maghreb-voit-ses-exportations-gazieres-bondir--1064648146.html

Ce pays du Maghreb voit ses exportations gazières bondir

Les exportations de gaz algériennes ont augmenté de 6% en 2023 par rapport à 2022. Selon le site Mees, cette hausse s’explique surtout par la croissance de la... 16.01.2024, Sputnik Afrique

En 2023, l’Algérie a exporté près de 52,4 milliards m3 de gaz contre 49,3 milliards m3 en 2022, soit une hausse de 6%, relate la revue MEES qui publie hebdomadairement des analyses de pointe sur les développements pétroliers et gaziers dans la région du Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.Les expéditions de gaz naturel liquéfié sont à l'origine de cette augmentation: elles ont atteint 13,45 millions de tonnes en 2023, un niveau record. En 2022, le chiffre avait été de 11 millions de tonnes.Quels sont les importateurs principaux de gaz algérien?Une grande demande sur le marché turc est devenue un facteur clé. La Turquie représente plus d’un tiers des exportations totales algériennes en 2023 avec un record de 4,45 millions de tonnes, selon le site.L’Espagne a aussi enregistré une hausse de 300% des importations de GNL en provenance d’Algérie par rapport à 2022, selon MEES.Hausse de production en vueVue que la demande au monde ne va pas s'y arrêter, et en particulier, pour le GNL, l’Algérie a revu à la hausse ses objectifs de production, visant à atteindre ainsi 30 millions de tonnes dans ces années à venir.Selon les prévisions à moyen terme de l’entreprise pétrogazière algérienne Sonatrach, la croissance annuelle de la production d’hydrocarbures en Algérie devrait atteindre 3,5%, principalement tirée par la production gazière.

