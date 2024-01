https://fr.sputniknews.africa/20240115/les-houthis-ont-tente-dattaquer-un-navire-americain-en-mer-rouge-selon-le-pentagone-1064620990.html

Les Houthis ont tenté d’attaquer un navire américain en mer Rouge, selon le Pentagone

Un chasseur américain a abattu un missile de croisière antinavire tiré sur le destroyer de la marine américaine Laboon depuis une zone du Yémen contrôlée par... 15.01.2024, Sputnik Afrique

С'est ce qu'a indiqué le commandement central des forces US sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, aucun dégât ni victime n’a été rapporté. Les faits ont eu lieu le 14 janvier vers 16h45 (heure locale).Les frappes contre le YémenDans la nuit du 11 au 12 décembre, les forces aériennes américaines et britanniques ont réalisé au moins 60 frappes contre 16 cibles houthies, avec plus de 100 munitions de haute précision. Le Président Joe Biden les a qualifiées de réponses aux "attaques sans précédent des Houthis" en mer Rouge. Il a affirmé qu'elles avaient été menées avec le soutien de l'Australie, du Bahreïn, du Canada et des Pays-Bas.Pour sa part, un représentant des Houthis a parlé de 73 frappes et a indiqué que seuls les USA et le Royaume-Uni y avaient participé.Dans la nuit du 12 au 13 janvier, les États-Unis ont de nouveau visé le territoire yéménite. Cette attaque avait pour cible une installation radar des Houthis, dans le nord de la capitale du pays.

