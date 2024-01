https://fr.sputniknews.africa/20240115/les-expulsions-de-citoyens-russes-ages-de-lettonie-sont-un-genocide-1064629770.html

Les expulsions de citoyens russes âgés de Lettonie sont un "génocide"

Les expulsions de citoyens russes âgés de Lettonie sont un "génocide"

Privation de droits civiques, retrait de l’assurance maladie et de la pension de retraite… Tel est le traitement que la Lettonie réserve aux ressortissants... 15.01.2024, Sputnik Afrique

En effet, les autorités lettones leur posent des questions "jésuitiques" sur leur point de vue à l'égard de la Crimée et d’autres situations géopolitiques. Ceux qui donnent des réponses incorrectes ne peuvent pas se présenter au test de langue et font l’objet d’une expulsion, a expliqué Boris Katkov.L’objectif de ces mesures est de créer des conditions de vie intenables pour contraindre les résidents de nationalité russe à partir, considère l’octogénaire.Son expulsionÀ Riga, il était à la tête d’une association regroupant des concitoyens et était un représentant de l'Université fédérale de la Baltique située à Kaliningrad.L’association que dirigeait M.Katkov aidait les citoyens d’origine russe obligés par les autorités de se soumettre à un test de langue lettone associé à un questionnaire. L’organisation fournissait des conseils pour répondre de la manière voulue aux questions et éviter de se faire expulser.Riga a prétendu que l’octogénaire présentait une menace pour la sécurité nationale et l’a sommé de quitter le territoire sous 24 heures. De plus, M.Katkov a été interdit de territoire pour une durée indéterminée.Peur pour ceux qui y restentLe retraité a été accueilli par l’administration de Kaliningrad, mais son épouse, leurs enfants et petits-enfants sont restés en Lettonie. Le retraité avoue qu’il s’inquiète pour ses proches et ceux qu'il avait aidés pendant tant d'années.Les réactions en RussieL'ambassade de Russie a exprimé son indignation pour cette expulsion. Riga a violé le principe de non-séparation des familles, a noté la mission russe.L’expulsion de M.Katkov "viole les droits de l'homme et les libertés et vise à intimider les résidents russophones de Lettonie, victimes de manifestations néonazies et de russophobie", a déclaré Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe. Elle a pointé le caractère provocateur et politique de cette mesure.

