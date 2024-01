https://fr.sputniknews.africa/20240114/le-mali-est-a-nouveau-le-premier-producteur-de-coton-en-afrique-1064614524.html

Le Mali est à nouveau le premier producteur de coton en Afrique

Le pays a produit 690.000 tonnes de coton l'année dernière, repoussant le Bénin de la première place à la deuxième, avec 553.787 tonnes*. 14.01.2024, Sputnik Afrique

Les places suivantes sont occupées par:De plus, cette filière malienne devrait se doter prochainement d'une nouvelle usine d'égrenage. Sa construction a été lancée en décembre 2023. Elle traitera sur place près de 50.000 tonnes de coton par an.La production sera transportée au port sénégalais de Dakar. L’usine sera située à Kokofata dans la région de Kayes et permettra de doubler la capacité de la première unité implantée pour la porter à 90.000 tonnes contre 45.000 tonnes actuellement.La fabrique créera 250 emplois directs et 1.000 indirects. Le Mali ne possède cependant aucune entreprise de fabrication de tissus de coton.*Données d’une réunion du Comité de pilotage du programme régional de production intégré du coton en Afrique, tenue fin décembre 2023

