L’accord maritime avec le Somaliland est un "très bon coup" pour l'Éthiopie

L'Éthiopie et la République autoproclamée du Somaliland ont signé un mémorandum qui pourrait grandement bénéficier à Addis-Abeba, comme l’ont expliqué deux... 13.01.2024, Sputnik Afrique

L’accord entre l'Éthiopie et le Somaliland sur l'accès aux ports constitue une belle opportunité pour Addis-Abeba, tant sur le plan économique que géopolitique, a déclaré à Sputnik Afrique Mekuria Mekasha, enseignant en communication à l'Université d'Addis-Abeba.L'Éthiopie a en effet besoin d'un accès à la mer pour favoriser son développement, alors que la population du pays ne cesse de croître et atteint aujourd’hui 120 millions d'habitants.L'Éthiopie exporte beaucoup par ailleurs de produits vers Djibouti, la Somalie et d'autres pays de la corne méridionale de l'Afrique. Cette dépendance vis-à-vis du port de Djibouti coûte à l'Éthiopie plus d'un milliard de dollars, selon Mekuria Mekasha.Atout sécuritaireSur le plan géopolitique, le mémorandum mentionne entre autres la création d'une force navale, ce qui permettra à l'Éthiopie de patrouiller dans la mer Rouge contre les pirates et les terroristes, souligne l’experte.La chercheuse rappelle d’ailleurs l’engagement éthiopien contre le groupe terroriste ayant ses bases en Somalie. Dans cette optique, la Somalie aurait tout intérêt à ne pas faire monter la tension avec Addis-Abeba.La coopération entre l'Éthiopie et le Somaliland pourrait en outre faire effet boule de neige et encourager d'autres pays de la région, comme l'Érythrée, Djibouti, le Kenya et le Soudan, à louer leurs ports à l'Éthiopie."L'Éthiopie n'a pas l'intention de se perdre dans le prochain siècle africain"Constat partagé par Hassan Abdi Daud, ancien ambassadeur de Somalie en Russie, qui explique à Sputnik que l’Éthiopie sort renforcée de cette séquence.L'Éthiopie "est en train de forger une réalité entièrement nouvelle" en rétablissant le statut international du Somaliland "qui est dans l'ombre de la Somalie depuis 1960", ajoute l’ancien ambassadeur.Alors que l’autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) a exprimé son inquiétude sur l’accord, Abdi Daud parlent de préoccupations "attendues mais pas tout à fait justifiées". Il souligne lui aussi les facteurs positifs de l'accord, comme le développement de la sécurité maritime face à la piraterie et au terrorisme.Abdi Daud déplore en outre la loi signée par le Président somalien qui est censée annuler l'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland, y voyant un moyen d’aggraver la situation.*Organisation terroriste interdite en Russie

