Accord Éthiopie-Somaliland: l’IGAD appelle à discuter, la Somalie réagit

Accord Éthiopie-Somaliland: l’IGAD appelle à discuter, la Somalie réagit

La Somalie, qui a récemment rappelé son ambassadeur d’Éthiopie pour consultations, a rejeté l’appel de l’Autorité intergouvernementale pour le développement... 03.01.2024, Sputnik Afrique

Les autorités somaliennes ont exprimé ce 3 janvier leur "profond mécontentement et déception" de la déclaration de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) sur les relations entre la Somalie et l’Éthiopie. Peu avant, le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workneh Gebeyehu, a exprimé son inquiétude face à la signature d’un mémorandum entre l'Éthiopie et le Somaliland. Cet État autoproclamé s’y engage à permettre à Addis-Abeba d’accéder à la mer en échange de sa reconnaissance par l’Éthiopie. Mémorandum contesté L’Éthiopie et le Somaliland ont signé le 1er janvier un mémorandum prévoyant de mettre à disposition d’Addis-Abeba 20 kilomètres de son territoire maritime, et particulièrement le port de Berbera, pour une durée de 50 ans, selon les médias. En échange, Addis-Abeba devrait reconnaître son indépendance, devenant ainsi le premier pays africain à reconnaître cet État autoproclamé. Mogadiscio a déclaré son intention de vouloir contester ce document et a rappelé le 2 janvier son ambassadeur à Addis-Abeba pour consultations.

