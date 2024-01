https://fr.sputniknews.africa/20240102/apres-un-accord-entre-le-somaliland-et-lethiopie-la-somalie-rappelle-son-ambassadeur-1064433938.html

Après un accord entre le Somaliland et l’Éthiopie, la Somalie rappelle son ambassadeur

Mogadiscio entend contester le mémorandum signé le 1er janvier par l’Éthiopie et le Somaliland, un État autoproclamé, et offrant à Addis-Abeba l'accès à la mer, a annoncé ce 2 janvier Hamza Abdi Barre, Premier ministre somalien, cité par l'agence de presse SONA. L’homme d’État a assuré devant le parlement que Mogadiscio défendrait son intégrité territoriale "par tous les moyens légaux possibles". La Somalie a rappelé ce 2 janvier son ambassadeur à Addis-Abeba pour consultations. Le gouvernement a aussi déclaré son intention de faire appel aux Nations Unies, à l'Union africaine, à la Ligue arabe et à l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), pour protéger le droit de la Somalie à défendre sa souveraineté et à pousser l'Éthiopie à respecter les normes internationales. Une réunion extraordinaire du cabinet présidentiel et du parlement somaliens s’est déroulée ce 2 janvier à Mogadiscio. La Somalie, qui ne reconnaît pas le Somaliland proclamé en 1991, considère le mémorandum du 1er janvier comme étant "une agression" et "une violation flagrante" de sa souveraineté, réagit le gouvernement du pays dans un communiqué cité par les médias. Mémorandum de discorde Aux termes du document signé le 1er janvier à Addis Abeba, le Somaliland compte mettre à disposition de l’Éthiopie 20 kilomètres de son espace maritime, notamment dans le port de Berbera, pour une durée de 50 ans, selon les médias. En échange, Addis-Abeba devrait reconnaître son indépendance. L’Éthiopie pourrait ainsi devenir le premier pays africain à reconnaître cet État autoproclamé. La signature du mémorandum d’intention est survenue alors que la Somalie et le Somaliland avaient convenu la semaine dernière de formuler une feuille de route pour régler leurs différends, après des années de tensions et de blocages.

