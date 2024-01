https://fr.sputniknews.africa/20240112/la-situation-en-mer-rouge-sempirera-apres-les-frappes-americaines-selon-un-expert-chinois-1064596582.html

La situation en mer Rouge s’empirera après les frappes américaines, selon un expert chinois

La situation en mer Rouge s’empirera après les frappes américaines, selon un expert chinois

L’opération lancée contre le Yémen par Washington et Londres va détériorer la situation en mer Rouge et augmentera le risque d’une guerre généralisée au... 12.01.2024, Sputnik Afrique

Ensuite, la détérioration de la situation régionale provoquera encore plus de fluctuations sur le marché mondial des hydrocarbures, a soutenu l’expert.Enfin, la situation déjà complexe au Moyen-Orient risque d’entraîner toute la région vers une guerre généralisée.Frappes aériennesDans la nuit du 11 au 12 janvier, le Yémen a fait l’objet de frappes menées par les États-Unis et leur allié britannique. Selon les forces aériennes US, au moins 60 frappes contre 16 cibles houthies ont été réalisées, utilisant plus de 100 munitions de haute précision.Le Président Joe Biden a qualifié ces frappes de réponse aux "attaques sans précédent des Houthis" en mer Rouge. Il a fait savoir qu'elles avaient été menées avec le soutien de l'Australie, du Bahreïn, du Canada et des Pays-Bas.Par ailleurs, un représentant des Houthis a parlé de 73 frappes et a indiqué que seuls Washington et Londres y avaient participé.La Russie a condamné les frappes en question et a demandé une réunion d’urgence au Conseil de sécurité de l’Onu, qui doit se tenir aujourd’hui.

