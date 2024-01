https://fr.sputniknews.africa/20240111/sans-oxygene-dans-lavion-lequipe-de-gambie-fait-demi-tour-peu-apres-le-decollage--video-1064571195.html

Sans oxygène dans l'avion, l'équipe de Gambie fait demi-tour peu après le décollage – vidéo

Les joueurs de l’équipe nationale de Gambie, qui doit participer à la CAN 2023, ont échappé à la mort lors d’un vol à destination de la Côte d’Ivoire. Certains... 11.01.2024, Sputnik Afrique

Plusieurs joueurs de la sélection nationale gambienne ont perdu connaissance à bord d’un avion d’Air Côte d’Ivoire qui transportait l’équipe à Yamoussoukro le 10 janvier, a annoncé la Fédération gambienne de football. Les premières évaluations ont révélé une perte de pression et d’oxygène dans la cabine. Le voyage des Scorpions à la Coupe d’Afrique des Nations n’a duré que neuf minutes. L’équipe s’est rendue à l’Ocean Bay Hotel de Banjul en attendant de nouvelles instructions, précise le communiqué. L’Air Côte d’Ivoire a entamé une investigation pour déterminer les causes de l'incident. Un autre avion devrait récupérer les joueurs pour les amener à Yamoussoukro où ils devraient disputer leur premier match de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 le 15 janvier, selon une source auprès d’Air Côte d’Ivoire cité par Afriki Presse.

