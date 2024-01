https://fr.sputniknews.africa/20240111/investissement-dun-milliard-de-dollars-dans-une-importante-mine-de-diamants-au-botswana-1064564287.html

Investissement d'un milliard de dollars dans une importante mine de diamants au Botswana

Investissement d'un milliard de dollars dans une importante mine de diamants au Botswana

Le Botswana et le géant minier De Beers ont approuvé un investissement d'un milliard de dollars pour prolonger l'exploitation de la mine de diamants la plus... 11.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-11T08:33+0100

2024-01-11T08:33+0100

2024-01-11T08:33+0100

botswana

diamants

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103857/03/1038570374_0:154:3007:1845_1920x0_80_0_0_ce052660f973c18214fe0dfada5d8c1d.jpg

Le conseil d'administration de la Debswana Diamond Company a déclaré avoir donné le feu vert aux travaux destinés à prolonger la durée de vie de la mine de Jwaneng, la transformant d'un site à ciel ouvert à une exploitation souterraine.Cette mine représente environ 70% des bénéfices de Debswana, une joint venture entre le gouvernement du Botswana et De Beers, qui vend aux enchères la plupart des diamants de la Debswana.Cette décision intervient dans un contexte de baisse mondiale de la demande pour les diamants. Elle prolongera la durée de vie de la mine de 20 ans et devrait produire jusqu'à neuf millions de carats par an, a annoncé la société l'année dernière.Pays d'Afrique australe, le Botswana est le premier producteur de diamants d'Afrique et l'extraction de diamants représente un tiers de son PIB.L'année dernière, le gouvernement et le géant minier Anglo American, propriétaire majoritaire de De Beers, avaient conclu un accord pour vendre pendant 10 ans les diamants bruts produits par Debswana et une prolongation de 25 ans de ses licences minières.

botswana

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

botswana, diamants