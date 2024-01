https://fr.sputniknews.africa/20240111/des-obusiers-d-30-reduisent-en-cendres-des-abris-fortifies-de-kiev--video--1064577792.html

Des obusiers D-30 réduisent en cendres des abris fortifiés de Kiev – vidéo

Des obusiers D-30 réduisent en cendres des abris fortifiés de Kiev – vidéo

Des artilleurs russes ont anéanti des positions et des militaires ukrainiens dans le Donbass. La Défense russe a partagé une vidéo des frappes portées à l’aide... 11.01.2024, Sputnik Afrique

Les militaires russes du groupement Ouest ont attaqué des abris fortifiés et des effectifs ennemis sur l’axe de Koupiansk, un nœud ferroviaire important dans la région de Kharkov, a annoncé le ministère russe de la Défense, partageant une vidéo d’une frappe. Des tirs ont été effectués avec des obusiers D-30 utilisant des munitions explosives. Tous les jours, les artilleurs du groupe Ouest portent des frappes de précision sur des abris fortifiés, sur d’autres sites militaires et sur des effectifs ukrainiens, précise le ministre russe de la Défense. Ils utilisent des obus à charge creuse, fumigènes et éclairants, mais le plus souvent des munitions à fragmentation hautement explosives. Les soldats russes mènent leurs tirs depuis des positions camouflées, sur une distance allant jusqu’à 15 kilomètres. Des drones les aident à détecter les cibles et à ajuster leurs frappes.

