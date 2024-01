https://fr.sputniknews.africa/20240110/maroc-senegal-signature-dun-memorandum-dentente-pour-le-renforcement-de-la-cooperation-culturelle-1064546222.html

Maroc-Sénégal: signature d'un mémorandum d’entente pour le renforcement de la coopération culturelle

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid et le ministre sénégalais de la Culture et du patrimoine historique... 10.01.2024, Sputnik Afrique

Ce mémorandum paraphé dans le cadre de la participation du Maroc en tant que pays invité d’honneur à la 12-ème édition du Festival national des arts et cultures (FESNAC), qui se tient à Fatick, vise à développer et à renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines de la culture, des arts et du patrimoine.À travers cet accord, les deux parties s’engagent dans le domaine de la promotion des arts et de la culture à encourager la coopération et les échanges culturels entre le Maroc et le Sénégal, notamment en matière de promotion des arts et de la culture, de préservation et de mise en valeur du patrimoine et du renforcement des capacités.Aux termes de ce mémorandum, les deux parties conviennent de soutenir la participation réciproque aux manifestations culturelles internationales (festivals, salons du livre, expositions artistiques et patrimoniales,) organisées sur le territoire de chacun des deux pays, d’encourager l’organisation des activités culturelles alternativement en République du Sénégal et au Royaume du Maroc, de promouvoir l’échange de troupes artistiques et de spectacles de théâtre et de musique, ainsi que l’échange de visites de responsables de la Culture, de professionnels du livre et des arts, d’intellectuels, d’artistes, de responsables de salons du livre, de festivals, et de responsables des établissements culturels et artistiques.Il s’agit également de renforcer la coopération entre les bibliothèques nationales des deux pays notamment par l’échange mutuel d’informations, d’ouvrages et de publications scientifiques au profit de la recherche, l’échange du savoir-faire et d’expertise en matière des industries culturelles et créatives, la traduction des œuvres littéraires majeurs des deux pays sélectionnés par chacune des deux parties.L'accord entend également encourager le développement des échanges entre la compagnie du Théâtre National Daniel Sorano du Sénégal et le Théâtre Mohammed V, et de soutenir les initiatives dans le domaine de la coproduction cinématographique, la formation aux métiers du cinéma, la sauvegarde du patrimoine cinématographique par la restauration des films et les échanges soutenus entre le Centre Cinématographique Marocain (CCM), et la Direction de la Cinématographie du Sénégal.Concernant le volet relatif à la préservation et la mise en valeur du patrimoine, les deux signataires ont convenu de favoriser l’échange et le partage d’expériences dans les domaines de la restauration, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel matériel et immatériel, et d’assurer la réalisation des travaux de recherches scientifiques conjoints et des études spécialisées dans le domaine de la protection et de la préservation du patrimoine archéologique.Ils conviennent aussi de favoriser l’organisation des expositions patrimoniales temporaires et des événements spéciaux dans les domaines de l’archéologie et du patrimoine, la collaboration en matière de lutte contre le trafic illicite des biens culturels, ainsi que la collaboration pour la mise en œuvre des conventions internationales de l’Unesco.La cérémonie de signature de ce mémorandum d'entente s'est déroulée dans l'espace du Maroc au musée du Monument de la Renaissance africaine en présence notamment de l'ambassadeur de SM le Roi au Sénégal, Hassan Naciri, et de membres de la délégation marocaine accompagnant M. Bensaid.

