https://fr.sputniknews.africa/20240110/le-dirigeant-nord-coreen-visite-des-ateliers-militaires--photos---1064555787.html

Le dirigeant nord-coréen visite des ateliers militaires – photos

Le dirigeant nord-coréen visite des ateliers militaires – photos

Kim Jong-un a inspecté en début de semaine les principales usines de munitions et de matériels militaires de Corée du Nord, ont rapporté les médias d’État. 10.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-10T15:45+0100

2024-01-10T15:45+0100

2024-01-10T15:45+0100

international

kim jong-un

corée du nord

usine militaire

production d'armes

inspections

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/0a/1064548968_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_709410a4d2a6aa3401a49aaf6780759e.jpg

Le chef d’État nord-coréen continue la supervision des sites de l’industrie de défense de son pays. Les 8 et 9 janvier, il a rendu des visites d’inspection aux principales usines fabriquant des munitions et des équipements militaires pour l’armée, a annoncé la Télévision centrale de la Corée du Nord.Son but était "d'inspirer les ouvriers à accomplir des objectifs industriels", a détaillé le média. La semaine dernière, M. Kim a parcouru une usine de production de lanceurs mobiles de missiles balistiques intercontinentaux, toujours selon les médias du pays. Ces visites ont eu lieu sur fond de la récente détérioration des relations avec la Corée du Sud et de tirs dans les zones frontalières. Tensions sur la frontière coréenne Le 5 janvier, l'armée nord-coréenne a effectué plus de 200 tirs dans les zones de Jangsan-got dans le nord de l'île de Baengnyeong et dans le nord de l'île de Yeonpyeong appartenant à la Corée du Sud, selon le ministère de la Défense sud-coréenne. Ces attaques ont fait suite aux exercices américano-coréens qui se sont tenus du 29 décembre au 4 janvier. Réagissant à ces manœuvres, Kim Jong-un a ordonné au commandement militaire du pays d'"anéantir" la Corée du Sud et les États-Unis si ces pays entamaient une confrontation armée, a rapporté le 1er janvier l'agence d'État KCNA.

corée du nord

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, kim jong-un, corée du nord, usine militaire, production d'armes, inspections