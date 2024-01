https://fr.sputniknews.africa/20240101/kim-ordonne-a-son-armee-daneantir-la-coree-du-sud-et-les-usa-sils-initient-un-conflit-arme-1064410977.html

Kim ordonne à son armée d'"anéantir" la Corée du Sud et les USA s'ils initient un conflit armé

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a ordonné aux hauts responsables militaires de son pays d'"anéantir" la Corée du Sud et les États-Unis dans le cas où ces... 01.01.2024, Sputnik Afrique

"Si l'ennemi opte pour une confrontation et une provocation militaire contre la (République populaire démocratique de Corée), notre armée doit lui porter un coup mortel pour l'anéantir complètement en mobilisant tous les moyens les plus puissants (...) sans un moment d'hésitation", a déclaré M. Kim lors d'une réunion avec les principaux commandants nord-coréens organisée dimanche à Pyongyang, selon KCNA.Dans un long discours tenu le même jour au terme d'une grand-messe de fin d'année fixant les orientations stratégiques du pays, le numéro un nord-coréen a lancé de nouvelles menaces de frappes nucléaires contre Séoul et ordonné l'accélération des préparatifs militaires en vue d'une "guerre" pouvant "être déclenchée à tout moment" sur la péninsule, d'après la même source.Kim Jong-un a accusé Washington de "divers types de menaces militaires" et ordonné de "mobiliser tous les moyens et forces physiques, y compris la force nucléaire, en cas d'urgence", contre la Corée du Sud.Le dirigeant a affirmé ne plus rechercher la réconciliation et la réunification avec le Sud, soulignant la "situation de crise persistante et incontrôlable" qui, selon lui, a été déclenchée par Séoul et Washington.

