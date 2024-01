https://fr.sputniknews.africa/20240110/larrivee-de-la-future-directrice-francaise-pour-lafrique-ne-change-rien-selon-un-expert-nigerien-1064557063.html

L’arrivée de la future directrice française pour l’Afrique ne change rien, selon un expert nigérien

L’arrivée de la future directrice française pour l’Afrique ne change rien, selon un expert nigérien

Le 15 janvier prochain, Emmanuelle Blatmann succèdera à Christophe Bigot à la tête de la direction de l’Afrique auprès du ministère français des Affaires... 10.01.2024, Sputnik Afrique

L’arrivée de la future directrice française pour l’Afrique ne changera rien, selon un expert nigérien Le 15 janvier prochain, Emmanuelle Blatmann succèdera à Christophe Bigot à la tête de la direction de l’Afrique auprès du ministère français des Affaires étrangères. Pour Sputnik Afrique, un analyste politique nigérien commente cette nomination.

" Il y a beaucoup d'initiatives que Paris prend, mais c'est toujours conforme à son habitude, c'est à dire changer pour que rien ne change fondamentalement. Et c'est peut être pour cela qu’on ne peut pas attendre de Paris un succès dans ses initiatives multiples et diverses qui sont réalisées ici et là. Tout cela brasse du vent. On donne l'impression de changer de registre, mais les fondamentaux sont là", souligne Maman Sani Adamou, analyste politique à l’Institut de stratégie, évaluation et prospective (ISEP), militant altermondialiste nigérien.Retrouvez également dans ce numéro:- Fousseynou Ouattara, Vice-président de la Commission de la défense et de la securité du Conseil de transition au Mali, sur le début de l’opération Serval le 11 janvier 2013.- Igor Mozgo, ambassadeur de Russie en Erythrée, sur la livraison de céréales russes à titre gratuit dans ce pays africain.- Mohamed Ag Ahmedou, directeur du Mehari Consulting et Mehari-Post, expert malien en paix et développement local, sur l’adhésion de 4 pays du Sahel à l’initiative marocaine visant à faciliter leur accès à l’océan Atlantique.- Sadou Hassane, enseignant et secrétaire général du bureau exécutif régional du SYNAFCES (Syndicat National des Agents Fonctionnaires et Contractuels de l'Enseignement Secondaire), sur la réouverture d’écoles dans la région du Tillabéri par les autorités nigériennes.Notre revue de presse abordera les sujets suivants :- Un ex-procureur général ukrainien précise les pertes de l’armée de Kiev.- Le président de la Transition burkinabé qui déclare la guerre à la corruption et au laxisme dans l’administration publique.- La voix du Sud global sera plus forte après l’élargissement des BRICS selon Pékin.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

