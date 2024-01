https://fr.sputniknews.africa/20240109/la-voix-du-sud-global-sera-plus-forte-apres-lelargissement-des-brics-selon-pekin-1064529691.html

La voix du Sud global sera plus forte après l’élargissement des BRICS, selon Pékin

Dès le 1er janvier 2024, les BRICS sont passés de 5 à 10. La Chine, poids lourd du groupe, salue l'élargissement. 09.01.2024, Sputnik Afrique

"Après l'élargissement, les BRICS favoriseront sans aucun doute le développement du système de gouvernance mondiale dans une direction juste et raisonnable", a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères. L'expansion du groupe augmentera la représentation et la voix du Sud dans les affaires internationales, a assuré Wang Yi.Dès le 1er janvier 2024, les BRICS sont passés de 5 à 10. Désormais, trois pays africains, l’Afrique du Sud, l’Égypte et l’Éthiopie, en font partie.

