Voici pourquoi le Maroc veut dépenser plus de 200.000 dollars pour des drones

Voici pourquoi le Maroc veut dépenser plus de 200.000 dollars pour des drones

Le Maroc s’équipe de drones pour surveiller les cultures de cannabis. Dans ce pays maghrébin, depuis 2021 l’utilisation de cannabis à des fins médicales ou... 09.01.2024, Sputnik Afrique

Le Maroc achète des drones pour surveiller les cultures de cannabis. Le contrat d’achat a été signé par l’agence publique marocaine ANRAC qui supervise les activités relatives au cannabis.Son volume est de près de 2 millions de dirhams (environ 201.000 dollars), selon le média Le360. L’acquisition a été faite pour le compte du siège central, à Rabat, et les annexes provinciales de Chefchaouen, Al Hoceima et Taounate.Dans ce pays maghrébin, depuis 2021 l’utilisation de cannabis à des fins médicales ou industrielle est légale. En 2023 l’ANRAC a délivré plus de 600 autorisations, la plupart au profit des agriculteurs.

