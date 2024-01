https://fr.sputniknews.africa/20240109/plus-de-150-drones-de-combat-saisis-par-la-douane-dans-ce-pays-africain-en-2023-1064541216.html

Plus de 150 drones de combat saisis par la douane dans ce pays africain en 2023

De janvier à décembre 2023, les douaniers du Nigeria ont saisi à l’aéroport international de Lagos des centaines d’équipements militaires dont 155 drones de... 09.01.2024, Sputnik Afrique

En 2023, le Service de douane de l’aéroport international Murtala Muhamme du Nigeria a intercepté des biens de contrebande pour 30,5 milliards de nairas (34,5 millions de dollars) contre 20,89 milliards de nairas (23,6 M USD) en 2022, a annoncé le journal The Sun Nigeria. Le service a ainsi dépassé son objectif, ayant collecté 46% de plus de recettes en 2023, a rapporté devant la presse Charles Orbih, contrôleur régional des douanes. Parmi les articles saisies, figurent 155 drones de combats qui n’avaient pas de certificat d’utilisateur final du bureau du conseiller à la sécurité nationale (NSA) et qui n’étaient pas conformes aux normes autorisées par la loi dans le pays, a noté le responsable. La liste des objets interceptés comprend:

