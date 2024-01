https://fr.sputniknews.africa/20240109/aeroports-stades-hotels-la-cote-divoire-se-prepare-a-accueillir-la-can-2023--photos--1064541574.html

Aéroports, stades, hôtels…. La Côte d’Ivoire se prépare à accueillir la CAN 2023 – photos

À la veille du démarrage de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, le Premier ministre du pays a inspecté les aéroports rénovés à Korhogo et à San-Pedro, ainsi que de... 09.01.2024, Sputnik Afrique

côte d'ivoire

afrique subsaharienne

football

coupe d'afrique des nations can

aéroport

championnat

Les aérogares complétement rénovées de Korhogo et de San-Pédro, situées respectivement dans le nord et le sud-ouest de la Côte d’Ivoire, ont reçu le 5 janvier les premiers passagers de la compagnie nationale Air Côte d’Ivoire dans le cadre de la Coupe d’Afrique des nations de football 2023, relate le portail Afriki Presse. Le Premier ministre et les ministres des Sports, des Transports et du Tourisme ont inspecté ces aéroports, tout comme d’autres sites d’infrastructures rénovés à la veille du championnat, à savoir: La construction des aéroports à Korhogo et San-Pedro s’inscrit dans le vaste programme de développement du transport aérien initié par la Côte d’Ivoire, précise ce portail d’information. Le pays a également procédé à la rénovation et la modernisation des aéroports de Séguéla, de Kong et de l’aéroport international d’Abidjan-Félix Houphouët-Boigny. Par ailleurs, la Côte d’Ivoire a annoncé au début de l’année avoir mis en œuvre d’importants programmes visant à assurer l’approvisionnement en viande et en poisson à quelques jours du démarrage de la Coupe d’Afrique des nations de football 2023. La phase finale de la CAN 2023 se tiendra du 13 janvier au 11 février dans cinq villes ivoiriennes: Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pédro et Yamoussoukro. Initialement prévue l’été dernier, la CAN a été reportée à janvier 2024 pour éviter la saison des pluies en Côte d’Ivoire.

côte d'ivoire

afrique subsaharienne

