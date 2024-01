https://fr.sputniknews.africa/20240102/ce-pays-africain-lance-dimportants-programmes-dapprovisionnement-en-viande-et-en-poisson-1064433498.html

Ce pays africain lance d’importants programmes d’approvisionnement en viande et en poisson

La Côte d’Ivoire a annoncé avoir mis en œuvre d’importants programmes visant à assurer l’approvisionnement en viande et en poisson à quelques jours de la phase... 02.01.2024, Sputnik Afrique

Plusieurs projets ont été lancés en Côte d’Ivoire en vue d’éviter une pénurie de produits alimentaires dans ce pays qui accueillera la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023, a annoncé le gouvernement ivoirien. Pisciculture Un programme stratégique de transformation de l’aquaculture (Pstaci) a été mis en œuvre en 2022 à Loka, dans le département de Bouaké. Ce projet est destiné à "promouvoir l’aquaculture durable, à combler le déficit en produits halieutiques et à permettre au pays de produire environ 500.000 tonnes de poissons à l’horizon 2030", rappelle le communiqué. Production de viande Quant à la viande, sa production connaît une hausse continue en Côte d’Ivoire depuis deux ans, selon le gouvernement. En l’occurrence, le cheptel de bovins est passé de 1.756 473 têtes en 2020 à 1.835 661 têtes en 2022. Pour ce qui est des ovins, leur production locale est passée de 2. 262 971 têtes en 2020 à 2.437 692 têtes en 2022. Production de volaille La production de volaille traditionnelle a augmenté de presque 2 millions de têtes pour atteindre 33.326 931 volailles en 2022 contre 31. 413 828 en 2020, précise la même source. De nombreux autres projets sont en cours de réalisation, parmi lesquels la Politique nationale de développement de l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture (ponadepa 2022-2026), ajoute le cabinet des ministres. CAN 2023 en Côte d’Ivoire Les matches de la phase finale de la 34e édition de la CAN 2023 se dérouleront du 13 janvier au 11 février dans cinq villes de Côte d'Ivoire: Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pédro et Yamoussoukro.

côte d'ivoire, sécurité alimentaire, viande bovine, pisciculture, coupe d'afrique des nations can, afrique subsaharienne