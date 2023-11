CAN 2023: le club "le plus populaire de France" veut apporter son soutien à ce pays africain

"Nous voulons apporter notre concours pour cette CAN et surtout que cette relation entre l’OM, qui a près de six millions de suiveurs, puisse permettre à tous ces supporters et à tous ceux qui entourent le club de venir en Côte d’Ivoire et s’imprégner de cette collaboration et c’est un lien important sur le plan touristique à l’occasion de cette CAN. Pour nous, c’est important que le club, le plus populaire en France, soit un soutien de ce sublime pays. Nous allons faire le maximum pour que le pays attire des millions de personnes à travers le monde entier pour le visiter", a déclaré M.Boli.