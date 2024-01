https://fr.sputniknews.africa/20240108/un-ex-procureur-general-dukraine-precise-les-pertes-de-larmee-de-kiev-1064523818.html

Un ex-procureur général d'Ukraine précise les pertes de l'armée de Kiev

Un ex-procureur général d'Ukraine précise les pertes de l'armée de Kiev

Un demi-million de soldats ukrainiens ont été tués ou grièvement blessés en moins de deux ans, selon un ex-procureur général du pays qui appelle les autorités... 08.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-08T16:58+0100

2024-01-08T16:58+0100

2024-01-08T16:58+0100

donbass. opération russe

international

ukraine

mobilisation

iouri loutsenko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/1a/1060160659_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_3bdaeb93b668f6a55a075178b82e3f36.jpg

Les forces armées ukrainiennes ont perdu environ 500.000 soldats depuis le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, alors que les dirigeants du pays cachent le vrai bilan, a annoncé l'ancien procureur général d'Ukraine Iouri Loutsenko.Il a appelé le Président Zelensky, le commandant en chef Valeri Zaloujny et le ministre de la Défense Roustem Oumierov "à dire la vérité aux gens". Il a critiqué la politique médiatique des chaînes de télévision nationales visant à cacher et déformer les faits.Un demi-million à mobiliserLe Président ukrainien avait déclaré le 19 décembre avoir reçu une demande de l'État-major général pour mobiliser de 450.000 à 500.000 soldats supplémentaires.Fin décembre, le gouvernement du pays avait soumis au parlement un projet de loi sur la mobilisation. Ce document prévoit notamment de supprimer le sursis de mobilisation pour les personnes handicapées de 3e catégorie d'invalidité (par exemple souffrant d’asthme, de diabète ou des personnes greffées, d’individus à qui il manque un œil ou qui n'y voient plus que d'un œil, qui ont une main paralysée, sont amputés de doigts, d'une main, partiellement ou totalement d'une jambe).La limite d'âge inférieure pour la mobilisation, selon le projet de loi, est descendue de 27 à 25 ans.La loi martiale est en vigueur en Ukraine depuis le 24 février 2022, Volodymyr Zelensky a signé un décret sur la mobilisation générale le 25 février de la même année. Les autorités ont interdit aux hommes âgés de 18 à 60 ans de quitter le pays pendant la loi martiale.En octobre, le magazine Time a affirmé que les rangs de l'armée ukrainienne étaient devenus si maigres que celle-ci enrôlait des personnes âgées de 43 ans en moyenne. À son tour, le New York Times avait précédemment indiqué que l'Ukraine cherchait à attirer davantage de femmes dans l'armée, ce qui témoigne d'énormes pertes dans les forces armées.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, ukraine, mobilisation, iouri loutsenko