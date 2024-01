https://fr.sputniknews.africa/20240107/une-defaite-militaire-de-lukraine-est-possible-cette-annee-selon-un-ancien-commandant-de-lotan-1064511437.html

Une défaite militaire de l'Ukraine est possible cette année, selon un ancien commandant de l'Otan

L'Ukraine est confrontée au manque d'hommes, de munitions, d'argent et pourrait bien essuyer cette année une défaite face à une Russie plus forte, a constaté... 07.01.2024, Sputnik Afrique

Selon lui, la Russie est en mesure de "continuer à mener la guerre de haute intensité sur la longue durée". Par contre, les Ukrainiens font face à "l’impossibilité de régénérer leurs moyens humains et techniques". De plus, Kiev n’a plus de soutien effectif de l’Europe et des États-Unis, a ajouté le général.En effet, l'armée ukrainienne est confrontée au manque d'effectifs et a du mal à recruter de nouveaux soldats. Dans ce contexte, un projet de la loi sur la mobilisation est en cours d'examen au parlement. Le texte pourrait élargir l'éligibilité à plusieurs catégories de population, dont des handicapés et des femmes. Le chef du Kremlin a pour sa part déclaré en décembre que la Russie possède l'initiative sur le champ de bataille et n'envisage pas de renoncer aux objectifs de l'opération militaire spéciale. Il a noté que les livraisons d'armes et de matériel militaire à l'armée russe ont triplé en 2023 par rapport à l'année précédente.

