https://fr.sputniknews.africa/20240106/lethiopie-remet-la-main-sur-des-tresors-pilles-par-lempire-britannique-1064491333.html

L’Éthiopie remet la main sur des trésors pillés par l’Empire britannique

L’Éthiopie remet la main sur des trésors pillés par l’Empire britannique

Des objets volés par les envahisseurs après la bataille de Magdala, en 1868, à l'époque capitale de l'Empire d'Éthiopie, ont été remis à Addis-Abeba. 06.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-06T13:23+0100

2024-01-06T13:23+0100

2024-01-06T14:08+0100

éthiopie

royaume-uni

restitution

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/16/1062285371_0:240:696:632_1920x0_80_0_0_b6f277c25bfb535b63322fc7524fee05.jpg

Il s’agit d’une coupe en corne, de deux coupes en argent plaqué, d’un bouclier et, plus surprenant… d’une mèche de cheveux du prince Alemayehou Téwodros, emmené avec sa mère au Rouayme-Uni où il est mort à l’âge de 18 ans.C’est en 1868 que des soldats britanniques ont enlevé le jeune prince Alemayehu, âgé de sept ans, après avoir envahi la forteresse de son père, l'empereur Tewodros II, qui a préféré se suicider. L’impératrice est décédée elle aussi, des suites de la tuberculose. Le prince héritier est mort en 1879, sans jamais avoir revu l'Éthiopie. Il a été enterré au château de Windsor, près de Londres.Son pays natal a plusieurs fois demandé la restitution de son corps mais ces demandes ont été rejetées. En 2019, la Grande-Bretagne avait déjà rendu deux mèches de l'empereur Tewodros II qui étaient exposées au musée de l'armée britannique. Ce monarque est devenu une légende de résistance et d'abnégation pour les Éthiopiens.L'ambassadeur éthiopien au Royaume-Uni, Teferi Meles, s’est félicité de ces restitutions qui marquent selon lui une "victoire diplomatique" pour l'Éthiopie.

éthiopie

royaume-uni

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

éthiopie, royaume-uni, restitution