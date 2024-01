https://fr.sputniknews.africa/20240105/la-suede-tape-sur-le-mali-pour-son-soutien-a-la-russie-1064480361.html

La Suède tape sur le Mali pour son soutien à la Russie

La Suède tape sur le Mali pour son soutien à la Russie

Stockholm a pris des mesures de rétorsion contre Bamako, qui avait refusé de voter le retrait des troupes russes d’Ukraine à l’Onu. 05.01.2024, Sputnik Afrique

Stockholm va couper son aide au développement pour le pays africain, car Bamako a voté contre le retrait des troupes russes d’Ukraine à l’Onu, a expliqué le ministre suédois de la Coopération internationale.Cette décision fait partie d’une stratégie plus globale visant à réformer l’aide bilatérale aux pays africains, rapporte la chaîne TV4. La Suéde a alloué 3,5 milliards de couronnes (environ 352 millions de dollars) pour le développement du Mali au cours des dix dernières années.Votes contestés à l’OnuPlusieurs pays occidentaux se sont révoltés des votes du Sud global à l’Onu sur le dossier ukrainien, depuis le début du conflit. En février 2023, l’Assemblée générale des Nations unies avaient adopté dans la douleur une résolution exigeant que la Russie retire immédiatement ses troupes d’Ukraine. 141 pays avait voté pour, 7 avait voté contre et 32 s’étaient abstenus.Même scénario concernant les réparations russes que certains pays occidentaux entendaient faire payer à Moscou. Ce projet de résolution à l’Onu avait été adopté malgré l’abstention de 27 pays africains et le vote contre de cinq autres, en novembre dernier.

