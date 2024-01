https://fr.sputniknews.africa/20240104/pour-legypte-la-russie-est-lun-de-ses-principaux-partenaires-commerciaux--1064466499.html

Pour l’Égypte, la Russie est l'un de ses "principaux partenaires commerciaux"

Le Caire et Moscou ne font qu'augmenter leurs échanges commerciaux depuis quelques années, a déclaré à Sputnik Ahmed Samir Saleh, ministre égyptien de... 04.01.2024

Le ministre égyptien a noté que les échanges entre les deux pays étaient en hausse depuis 2020.Selon les prévisions de Moscou, le chiffre d'affaires de 2023 devrait augmenter d'un quart et franchir la barre des 7 milliards de dollars, a annoncé à Sputnik Alexeï Tevanyan, représentant commercial de la Russie en Égypte.Un partenariat prometteurM.Saleh a tenu à souligner que la relation entre l'Égypte et la Russie avait une importance stratégique, ce qui se reflète sur la coopération industrielle.En effet, cette relation s’est concrétisée par la création de la zone industrielle russe sur le canal de Suez.Projet de longue dateLa mise en place de la zone industrielle conjointe russo-égyptienne près du canal de Suez a été décidée en 2014 par les Présidents russe et égyptien, Vladimir Poutine et Abdel Fattah al-Sissi. En 2016, les deux pays ont signé un protocole en ce sens et en 2018 un accord intergouvernemental.La zone comprend deux sites, un dans la région d'Ain Sokhna, à l'entrée du canal depuis la mer Rouge, et l’autre dans la partie orientale de Port-Saïd, au débouché du canal dans la mer Méditerranée.Elle devrait accueillir des entreprises pétrochimiques, énergétiques, médicales, automobiles et du bâtiment.En octobre 2023, le ministère russe de l'Industrie et du Commerce a indiqué que la mise en œuvre du projet se déroulait comme prévu, la construction des premières installations devant commencer en 2024.

