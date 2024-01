https://fr.sputniknews.africa/20240104/legypte-deviendra-une-passerelle-entre-la-region-mena-et-les-brics-selon-un-ministre-egyptien-1064464159.html

L'Égypte deviendra une passerelle entre la région MENA et les BRICS, selon un ministre égyptien

L'Égypte deviendra une passerelle entre la région MENA et les BRICS, selon un ministre égyptien

L'adhésion de l'Égypte aux BRICS va rapprocher davantage le groupe du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, a déclaré à Sputnik Ahmed Samir Saleh, ministre... 04.01.2024

"L'adhésion de l'Égypte au groupe des BRICS à partir du 1er janvier 2024 et l'accord de la Nouvelle Banque de développement des BRICS en décembre 2021 pour accepter l'Égypte comme l'un des quatre nouveaux membres comportent plusieurs dimensions et confirment la solidité des liens économiques et politiques entre l'Égypte et les États membres du groupe, ainsi que le rôle économique et géopolitique de l'Égypte dans la région MENA", a-t-il noté. Le ministre indique également que le chiffre d’affaires entre Le Caire et les cinq pays du groupe a augmenté. L’adhésion de l’Égypte aux BRICS est devenue effective à partir du 1er janvier 2024. L’Éthiopie, l’Iran, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis sont également devenus des membres à part entière. Ils ont été invités à rejoindre le groupe en août dernier lors du sommet de l’organisation en Afrique du Sud. Auparavant, les BRICS réunissaient le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud.

