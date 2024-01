https://fr.sputniknews.africa/20240103/deux-explosions-ont-retenti-dans-la-ville-iranienne-de-kerman-1064441828.html

Deux explosions ont retenti dans la ville iranienne de Kerman, plusieurs victimes

Deux explosions ont retenti dans la ville iranienne de Kerman, plusieurs victimes

Un attentat s’est déroulé ce 3 janvier dans la ville iranienne de Kerman, près de la tombe du général Soleimani tué le 3 janvier 2020. De nombreux Iraniens s’y... 03.01.2024, Sputnik Afrique

Deux explosions consécutives ont retenti ce 3 janvier près du cimetière dans la ville iranienne de Kerman dans le sud de l’Iran où se trouve la tombe du général Qassem Soleimani. L’incident s’est produit au moment où de nombreuses personnes étaient rassemblées pour commémorer l'anniversaire de sa mort. Selon l’agence Tasnim, des explosifs contenus dans deux sacs ont été activés à l'aide d'une télécommande. À13h30 GMT, le nombre de victimes de l'attentat a atteint 73 personnes tuées et 170 blessés, fait état l’agence IRNA se référant aux services d’urgence de la République.Assassinat du général SoleimaniLe général Soleimani était l’un des plus importants commandants du Corps des Gardiens de la révolution islamique. Il a été tué dans une frappe à l’aéroport de Bagdad le 3 janvier 2020 avec neuf autres personnes. Selon Téhéran, cet assassinat a été réalisé sur l’ordre du Président américain de l’époque, Donald Trump. Plus tard, les autorités iraniennes ont attribué la responsabilité de la frappe à l’administration actuelle de Joe Biden.

