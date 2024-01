https://fr.sputniknews.africa/20240103/a-madagascar-plus-de-4500-sinistres-apres-le-passage-de-la-tempete-alvaro-1064444311.html

À Madagascar, plus de 4.500 sinistrés après le passage de la tempête Alvaro

À Madagascar, plus de 4.500 sinistrés après le passage de la tempête Alvaro

Plus de 4.500 habitants de quatre régions de Madagascar ont été touchés lors du passage de la tempête tropicale Alvaro, selon le Bureau national de gestion des... 03.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-03T15:44+0100

2024-01-03T15:44+0100

2024-01-03T15:44+0100

madagascar

tempête

cyclone

sinistrés

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/03/1064444423_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c1831ae241255f09a0560e5f93ae3ad8.jpg

La tempête tropicale Alvaro, qui a frappé le 1er janvier les côtes sud-ouest de Madagascar, a fait plus de 4.500 sinistrés dans plusieurs régions du pays, a indiqué ce mercredi 3 janvier le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC).Il a ajouté que plus de 900 d’habitations ont été inondées, dont huit ont été complètement détruites, alors que les toits des salles de classes dans certaines écoles ont été endommagés. Par ailleurs, il a fait savoir que les rizières ont été particulièrement affectées, avec 200 ha se trouvant désormais submergées.Selon le service météorologique malgache, la dépression tropicale est sortie en mer, dans la nuit du 2 au 3 janvier, entre les villes de Mananjary et Manankara après avoir traversé la Grande île d’Ouest en Est.La tempête Alvaro avait touché terre, le 1er janvier au soir, près de la commune de Morombe et s’est dirigée vers l’Est avec une vitesse moyenne de 20km/h, accompagnée de vents de 50km/h, avec des rafales locales de 60km/h près de son centre.La Grande Ile devrait faire face à plus de cinq tempêtes et cyclones en 2024, notamment sur les côtes de l’océan Indien et du canal de Mozambique.En 2022, plusieurs cyclones et tempêtes dévastateurs ont frappé différentes régions du pays, faisant plus de 200 morts et près de 500.000 sinistrés, selon la Croix-Rouge française.

madagascar

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

madagascar, tempête, cyclone, sinistrés, afrique subsaharienne