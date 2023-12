https://fr.sputniknews.africa/20231229/un-budget-record-adopte-en-algerie-1064364975.html

Un budget record adopté en Algérie

Le plan financier pour l’année 2024 se chiffre à 113 milliards de dollars, accompagné d’un déficit prévu de 45 milliards. 29.12.2023, Sputnik Afrique

Le budget prévoit:Selon le ministre des Finances, Laaziz Faid, cité par Algerie360, le budget 2024 est "historique". Le gouvernement prévoit une croissance de 4,2%, puis 3,9% et 4% au cours des trois prochaines années, stimulée par la reprise des exportations de pétrole et de gaz.Cependant, le Fonds monétaire international (FMI) fait ressortir plusieurs risques, tels que l’inflation persistante, la volatilité des prix des hydrocarbures et l’impact du changement climatique sur l’économie.

