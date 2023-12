https://fr.sputniknews.africa/20231229/le-monde-doit-sortir-de-lengrenage-unipolaire-selon-un-ministre-burkinabe-1064370211.html

Le monde doit sortir de l’engrenage unipolaire, selon un ministre burkinabé

L’Afrique et le Burkina Faso ont tout à gagner à promouvoir une vision plus multipolaire du monde, a expliqué à Sputnik Karamoko Jean Marie Traoré, ministre... 29.12.2023, Sputnik Afrique

De la place pour tout le monde. Moscou et Ouagadougou coopèrent pour faire émerger un monde plus multipolaire où l’Afrique pourrait exprimer son plein potentiel, a déclaré à Sputnik Karamoko Jean Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères burkinabé.Cette multipolarité permettra au Burkina de revendiquer pleinement sa souveraineté, en nouant des alliances comme bon lui semble, a ajouté le ministre alors que Ouagadougou vient de créer l’Alliance des États du Sahel avec ses voisins maliens et nigériens.Partenariat avec MoscouDans cette optique d’émancipation, le Burkina a d’ailleurs choisi de multiplier les coopérations avec la Russie. 2023 a été "une belle année" en la matière, a d’ailleurs souligné Karamoko Jean Marie Traoré. Les partenariats dans les secteurs militaires et énergétiques sont les plus prometteurs.Les relations politiques sont aussi au beau fixe. Le Président de la Transition Ibrahim Traoré s’étant rendu à Saint-Pétersbourg pour rencontrer Vladimir Poutine, lors du sommet Russie-Afrique, fin juillet.

