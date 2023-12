https://fr.sputniknews.africa/20231229/chef-de-la-diplomatie-burkinabe-lannee-2024-pour-nous-doit-etre-une-annee-de-retour-a-la-paix--1064375931.html

Chef de la diplomatie burkinabé: "L'année 2024 pour nous doit être une année de retour à la paix"

Chef de la diplomatie burkinabé: "L'année 2024 pour nous doit être une année de retour à la paix"

L’ambassade russe à Ouagadougou a repris ses activités après 31 ans. Au micro de Sputnik Afrique, le ministre burkinabé des Affaires étrangères partage ses... 29.12.2023, Sputnik Afrique

Chef de la diplomatie burkinabé : «L'année 2024 pour nous doit être une année de retour à la paix» L’ambassade russe à Ouagadougou a repris ses activités après 31 ans. Au micro de Sputnik Afrique, le ministre burkinabé des Affaires étrangères partage ses impressions et ses attentes à l’occasion de cet événement.

"Le meilleur témoignage d'amitié et de coopération, ça se constate toujours sur le terrain et pas dans les discours. Et aujourd'hui, ce que nous avons vu, c'est un témoignage qui cadre parfaitement avec ce constat", déclare Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso sur la réouverture de l’ambassade de Russie dans son pays."Je vois l'année 2024 avec beaucoup d'espoir et d'attente. Espoir parce que la Russie soutient le Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme. L'année 2024 pour nous doit être une année de retour à la paix. Et qui dit retour à la paix, dit reprise de la croissance", selon M.Traoré.Retrouvez également dans ce numéro:- Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, sur les BRICS, la dédollarisation et l’opération militaire spéciale.- Birahim Soumaré, analyste des questions diplomatiques et stratégiques, ancien ambassadeur et conseiller diplomatique de trois présidents de la République du Mali, Oumar MC Kone, Président du parti politique Bloc pour le Redressement Développement du Mali, ainsi que Agali Welé, son Vice-président, sur l’interview de Sergueï Lavrov.- Alexeï Saltykov, l’ambassadeur russe au Burkina Faso et en Cote d’Ivoire sur la reprise des activités de l'ambassade de la Russie.- Youri Podoliaka, politologue et expert militaire russe, sur la libération de Maryinka par l’armée russe et sur le bilan de l’opération militaire spéciale russe en 2023.Notre revue de presse traitera des sujets suivants:- Washington change son fusil d’épaule sur l’Ukraine- La nouvelle constitution validée par la Cour Suprème du Tchad- Des pays européens réticents à confisquer des actifs russes.Pour en savoir plus, écoutez le podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

