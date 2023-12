https://fr.sputniknews.africa/20231211/larmee-burkinabe-elimine-un-chef-terroriste-au-sahel-1064070915.html

L'armée burkinabé élimine un chef terroriste au Sahel

L'armée burkinabé élimine un chef terroriste au Sahel

Un chef terroriste a été neutralisé dimanche par l'armée burkinabè dans la province du Soum dans le Sahel burkinabè, ont rapporté les médias d'Etat. 11.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-11T15:40+0100

2023-12-11T15:40+0100

2023-12-11T15:40+0100

burkina faso

sahel

terrorisme

afrique subsaharienne

afrique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/08/1062640582_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_b5e5838dcfd58f95f69fde52af9e9d7f.jpg

Selon l'Agence d'information du Burkina (AIB) et la télévision publique, le terroriste neutralisé faisait partie des assaillants qui ont attaqué le 26 novembre dernier la ville de Djibo et le camp militaire qui s'y trouve.Le chef terroriste a été neutralisé en compagnie de plusieurs autres terroristes par des frappes de l'armée burkinabè, a indiqué la télévision publique.Vendredi et samedi, plusieurs autres terroristes ont été neutralisés à la suite d'une embuscade tendue par les forces de défense et de sécurité burkinabè dans la localité de Nouna, dans la région du Nord-Ouest, selon les médias locaux.

burkina faso

sahel

afrique subsaharienne

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

TAP

TAP

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

TAP

burkina faso, sahel, terrorisme, afrique subsaharienne, afrique