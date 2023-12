https://fr.sputniknews.africa/20231229/biden-en-grande-difficulte-politique-et-economique-avant-la-presidentielle-2024-selon-the-hill-1064373138.html

Biden en grande difficulté politique et économique avant la présidentielle 2024, selon The Hill

À 10 mois de la présidentielle, l’actuel locataire de la Maison-Blanche est confronté à une baisse de popularité, et plombé par les indicateurs économiques peu... 29.12.2023, Sputnik Afrique

La côte de popularité du Président démocrate n’atteint que 39,2%, selon les sondages cités par le média. Pour comparer, celle de Donald Trump est à hauteur de 45% à distance équivalente de la prochaine présidentielle. Enfin, seulement 40,5% des Américains approuvent le travail global fourni par le Président Biden.Performance économique dans le rougeQuant à la satisfaction de sa politique économique, le chef d’État ne recueille que 32% des opinions favorables. Ce taux chute à 25% parmi les électeurs indépendants. Même sa famille politique n’est pas convaincue: uniquement 60% des démocrates approuvent sa ligne économique.D’après d’autres sondages évoqués, uniquement 3% de ses concitoyens considèrent que l’économie du pays est en excellent état, encore 19% estiment qu’elle est bonne. En revanche, 33% des personnes interrogées la jugent passable et 45% la qualifient de mauvaise.S’ajoutent à cela une croissance du PIB réel prévue à seulement 1,5% en 2024 et un taux de chômage estimé à 4,4% à la fin de l’année prochaine.Effet boomerang attendu?Malgré le ralentissement de l’inflation et la baisse de taux de la Réserve fédérale l’année prochaine, il faudra du temps pour réparer les dommages causés à l'économie américaine par la gestion de Joe Biden, analyse The Hill.Les électeurs américains continueront d’assumer l’inflation et les coûts d’emprunt élevés, soutient le média.

