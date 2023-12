https://fr.sputniknews.africa/20231228/bilan-militaire-de-la-russie-en-2023-artiomovsk-maryinka-ruee-mondiale-pour-ses-armes-1064359097.html

Bilan militaire de la Russie en 2023: Artiomovsk, Maryinka, ruée mondiale pour ses armes

Bilan militaire de la Russie en 2023: Artiomovsk, Maryinka, ruée mondiale pour ses armes

Ce n'est plus un secret pour personne, la grande contre-offensive de Kiev s'est soldée par un échec. L'avancée des troupes russes a été couronnée par la prise... 28.12.2023

Le succès des troupes russes s’est construit en plusieurs étapes au cours de l’année, considère Youri Podoliaka, politologue et expert politico-militaire.La première englobe l’hiver 2022 et le printemps 2023 lorsque l’armée russe a mené une offensive et a libéré plusieurs villes dont Soledar et Artemovsk, selon lui. Les troupes ukrainiennes ont essuyé des défaites et cela leur a empêché de mener à bien leur offensive dans la région de Zaporojié.Maryinka, une victoire aux multiples facettesPendant 10 ans, cette localité a été utilisée par les forces de Kiev pour terroriser la population civile russophone.Pour sa part, M.Podoliaka estime que l’importance de cet événement va au-delà du succès purement militaire."Il y a d’abord l'aspect politique. Maryinka est la première ville, et c'est une ville, pas seulement un village, qui a été libérée par notre armée depuis le printemps dernier, lorsque nous avons complètement libéré Artiomovsk (Bakhmout) fin mai", a-t-il signalé.Du point de vue tactique, ce succès offre de bonnes perspectives pour une avancée dans la direction d’Ougledar.Ensuite, cette victoire a sapé le moral des troupes de Kiev, insiste-t-il."Pour l'ennemi qui a, à une énième reprise, déclaré que Maryinka était imprenable, il s'agit d’une rupture psychologique très importante. Les soldats ukrainiens comprennent déjà que sur d'autres axes, ils sont condamnés", a indiqué le politologue.Prévisions pour 2024Après une année réussie, Moscou pourra capitaliser sur ce succès et libérer d’autres territoires, a déclaré à Sputnik Mokhtar Saïd Mediouni, ancien colonel de l’armée de l’air algérienne et expert en géopolitique.Par ailleurs, il note que la Russie fait face à l’Otan et pas à Kiev."Ce n'est pas la contre-offensive ukrainienne, mais la contre-offensive de l'Otan vu l'armement qui a été octroyé aux forces ukrainiennes, les moyens qui ont été mis en place, l'argent qui a été déversé sur le pouvoir ukrainien. C'est l'Otan qui a perdu cette guerre, parce que cette contre-offensive n'a jamais eu lieu et ne pourra jamais avoir lieu", a tranché Mokhtar Saïd Mediouni.Il a souligné que l’initiative est du côté de l’armée russe et que celle-ci est capable de la développer.Cette réflexion fait écho à celle de Youri Podoliaka qui estime que les forces de Kiev vont continuer à reculer."Nous avançons partout, vraiment partout […]. Kiev […] va maintenant se replier progressivement vers l'ouest, et tentera de ralentir ce processus", a-t-il noté.Ruée internationale pour les armements russesÀ part les réussites stratégiques sur le champ de bataille, la Russie a aussi réaffirmé la qualité et l’efficacité de ses armes. Les entreprises du complexe militaro-industriel russe ont ensuite multiplié la production des pièces les plus utilisées.Un autre exemple probant de cette vulnérabilité est le conflit dans la bande de Gaza, a-t-il indiqué."La guerre contre la population de Gaza a démontré que l'armement occidental n'a pas permis […] une supériorité militaire aérienne, terrestre sur les combattants du Hamas", a-t-il dit.Plus aucune confiance envers l’OccidentLa Russie a lancé l’opération spéciale après avoir été trompée à plusieurs reprises par l'Occident, notamment en ce qui concerne l'élargissement de l'Otan et les accords de Minsk.Il a tenu de souligner qu’actuellement de nouveaux liens se nouent entre la Russie et le continent africain."Historiquement, la Russie n'a jamais occupé un territoire africain, n'a jamais colonisé un peuple africain et cela donne un avantage à la Russie en tant que partenaire d'égal à égal avec les pays africains".Quant à la relation avec l’Occident, la prudence est de mise:

