Pourquoi la libération de Maryinka est-elle si importante?

Pourquoi la libération de Maryinka est-elle si importante?

La reprise de la ville de Maryinka par les troupes russes signe l'échec de la contre-offensive ukrainienne mais éloigne aussi une menace importante de Donetsk. 27.12.2023

Tout sauf anodin. En perdant la ville de Maryinka, les forces ukrainiennes poursuivent leur série de revers, après une contre-offensive estivale ratée. La prise de la ville permet aussi à la Russie de dégager la capitale régionale, Donetsk, souvent bombardée depuis Maryinka, explique à Sputnik Anatoli Matviïtchouk, colonel à la retraite des forces russes.Nœud de communication et possibles avancéesLa prise de Maryinka permet en outre de prendre possession d’une "plaque tournante des chemins de fer et des autoroutes", ajoute Anatoli Matviïtchouk. Cela coupe également les lignes d’approvisionnement ukrainiennes dans le secteur.Enfin, ce succès russe permet d’imaginer d’autres progrès puisqu’elle équivaut à une percée dans la défense ennemie multicouche. Cela pourrait amener à de nouvelles avancées dans les secteurs d'Artiomovsk et d'Avdeïevka, pronostique auprès de Sputnik le colonel Roustem Kloupov, vétéran du renseignement militaire russe.De tels progrès mettraient en danger l’ensemble du groupe militaire ukrainien du sud, car Kiev serait obligé de retirer ses troupes ou de risquer de les diviser.

