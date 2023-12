https://fr.sputniknews.africa/20231227/la-russie-lance-un-deuxieme-satellite-militaire-en-une-semaine-1064337208.html

La Russie lance un deuxième satellite militaire en une semaine

L'appareil a été lancé ce 27 décembre depuis le cosmodrome de Plessetsk, situé dans le Nord de la Russie. Il a été propulsé par un lanceur Soyouz 2.1v, précise... 27.12.2023, Sputnik Afrique

Le satellite précédent a été mis en orbite le 21 décembre. Le nouveau vaisseau spatial a plus tard gagné son orbite calculée comme prévu et est désormais contrôlé par les services terrestres des Forces aérospatiales russes.Il s'agit du 19e lancement de fusée spatiale russe en 2023, et du septième depuis le cosmodrome de Plessetsk.

