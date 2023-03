https://fr.sputniknews.africa/20230323/une-fusee-soyouz-21a-lancee-depuis-le-nord-de-la-russie-pour-le-compte-de-la-defense--1058291412.html

Une fusée Soyouz-2.1a lancée depuis le Nord de la Russie pour le compte de la Défense

Une fusée Soyouz-2.1a lancée depuis le Nord de la Russie pour le compte de la Défense

Le ministère russe de la Défense a lancé une fusée portant un satellite depuis le cosmodrome de Plessetsk, situé dans le Nord du pays. 23.03.2023, Sputnik Afrique

Ce jeudi 23 mars, une fusée Soyouz-2.1a portant un engin spatial a été lancée depuis le cosmodrome de Plessetsk, situé à 200 km au sud d'Arkhangelsk et à 800 km au nord de Moscou. Le lancement a été effectué pour le compte du ministère de la Défense.Le cosmodrome en question constitue le principal centre de lancement des satellites militaires de Russie.Un lanceur multirôleLe lanceur Soyouz-2.1a a été conçu et fabriqué par le Centre national de recherche et de production Progress, principal centre de lanceurs et de véhicules spatiaux de Russie situé dans la ville de Samara.Le Soyouz-2.1a met en orbite différents satellites, dont ceux commerciaux, et des vaisseaux spatiaux acheminant du fret à la Station spatiale internationale (ISS).

