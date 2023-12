https://fr.sputniknews.africa/20231226/un-objet-inconnu-abattu-pres-dune-station-balneaire-egyptienne-1064317695.html

Un objet inconnu abattu près d'une station balnéaire égyptienne

Un objet inconnu a été abattu à proximité dela station balnéaire égyptienne de Dahab, sur la mer Rouge, selon la chaîne de télévision Al Qahera News. 26.12.2023, Sputnik Afrique

La défense aérienne égyptienne a abattu un objet volant non loin de la station balnéaire de Dahab, dans le gouvernorat du Sinaï Sud, a annoncé ce mardi 26 décembre la chaîne de télévision Al Qahera News.L'objet a été abattu à deux kilomètres de Dahab, précise la chaîne, se référant à des témoins oculaires qui affirment que des explosions ont été entendues dans le ciel de la localité.Ces derniers mois, les médias égyptiens ont annoncé à plusieurs reprises que la défense aérienne du pays avait abattu des objets volants à proximité des stations balnéaires de la péninsule du Sinaï, situées près de la frontière avec Israël.Attaques des Houthis contre IsraëlDepuis le début des opérations militaires de Tel Aviv dans la bande de Gaza, le mouvement des houthis, dont la branche politique porte le nom d'Ansarullah, a plusieurs fois déclaré avoir tiré des roquettes et lancé des drones sur la ville israélienne d'Eilat. Les Houthis ont en outre prévenu qu'ils allaient attaquer les bateaux liés à Israël, appelant les autres pays à ne pas s'en approcher et à rappeler leurs ressortissants faisant partie des équipages de tels navires.

