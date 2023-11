https://fr.sputniknews.africa/20231119/les-houthis-se-disent-prets-a-couler-les-navires-israeliens-1063662015.html

Les Houthis se disent prêts à couler les navires israéliens

Les forces houthies ont déclaré qu’elles cibleraient désormais les navires portant le pavillon israélien ou appartenant à des compagnies israéliennes, dans le... 19.11.2023, Sputnik Afrique

Un nouveau palier est en passe d’être franchi au Moyen-Orient. Dans le sillage du conflit de Gaza, les combattants houthis ont annoncé qu’ils s’en prendraient désormais aux navires israéliens. Une réponse à "la brutale guerre israélo-américaine", qui engendre "des massacres quotidiens et un génocide", précisent les forces yéménites dans un communiqué.Les forces navales yéménites sont capables de cibler les bâtiments israéliens en mer Rouge ou ailleurs, a précisé une source militaire à la chaîne Al-Masirah.Un navire détournéLes combattants houthis semblent déjà avoir mis leur menace à l’œuvre, puisque le navire "Galaxy Leader" a déjà été détourné, selon la chaîne Al Hadath. Capturé dans le golfe d’Aden, le bâtiment comptait 22 personnes à son bord.L’incident a créé la confusion, puisque Tsahal a affirmé peu après que le bâtiment n’était pas israélien et ne comptait aucun membre d’équipage israélien. Il serait parti de Turquie en direction de l’Inde, a déclaré Avijaa Adraei porte-parole de Tsahal sur X (anciennement Twitter).Les forces houthies avaient déjà annoncé avoir envoyé des drones et des missiles balistiques vers Israël fin octobre. Peu après, Tel Aviv avait d’ailleurs déclaré avoir utilisé pour la première fois son nouveau système de défense Arrow-3, destiné à l’interception de missiles. Ce 9 novembre, Washington avait également confirmé que les combattants houthis avaient détruit un drone américain MQ-9 Reaper.

