Le premier recensement général de la population en dix ans débute dans ce pays d'Afrique

26.12.2023

2023-12-26T21:10+0100

2023-12-26T21:10+0100

2023-12-26T21:14+0100

Le cinquième recensement général de la population et de l'habitat a débuté le 25 décembre en Mauritanie avec l'utilisation de nouvelles technologies pour la collecte et l'analyse de données.Organisé par l'Agence mauritanienne de la statistique, de l'analyse démographique et économique (ANSADE), ce recensement qui se déroulera jusqu'au 9 janvier est réalisé dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Nations unies prévoyant l'organisation d'un recensement général de la population et de l'habitat par les États membres tous les dix ans.Ainsi, les recensements généraux de la population et de l'habitat précédents ont eu lieu en 1977, 1988, 2000 et 2013.À travers ce recensement, la Mauritanie vise principalement à collecter des données liées aux caractéristiques démographiques et socio-économiques de la population et à en faciliter l'accès aux usagers. Elle entend également fournir les données nécessaires pour les besoins des politiques de lutte contre la pauvreté et le suivi des progrès de la mise en œuvre des objectifs de développement durable et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.Il s'agit également de contribuer à la mise en place d'un système d'information statistique précis, permettant la fourniture des données nécessaires pour l'évaluation de l'impact des politiques de développement au niveau local.

