https://fr.sputniknews.africa/20231225/une-tentative-de-provocation-etrangere-le-kremlin-commente-les-troubles-en-serbie-1064301481.html

"Une tentative de provocation étrangère": le Kremlin commente les troubles en Serbie

"Une tentative de provocation étrangère": le Kremlin commente les troubles en Serbie

Le Kremlin estime que les désordres qui ont eu lieu à Belgrade à l’issue des législatives sont le résultat d’une tentative de pays étrangers de déstabiliser la... 25.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-25T17:16+0100

2023-12-25T17:16+0100

2023-12-25T17:16+0100

serbie

russie

international

émeutes

élections

violations

dmitri peskov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/1b/1062395824_0:106:3265:1943_1920x0_80_0_0_0054f33332718466efefcb7ce4de4bdf.jpg

Des pays étrangers cherchent à provoquer des troubles en Serbie, a déclaré ce lundi 25 décembre Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe, commentant les émeutes qui ont fait des blessés dans la capitale serbe dans la nuit du 24 au 25 décembre.Pourtant les observateurs présents en Serbie n'avaient enregistré aucune violation susceptible de mettre en doute la légitimité de l'élection, a-t-il noté.Selon lui, le Kremlin ne doutait pas que les dirigeants serbes seraient en mesure d'assurer la sécurité dans le pays.Émeutes électoralesPlus tôt, les partisans du bloc d'opposition "Serbie contre la violence", qui ne sont pas d'accord avec les résultats des élections du 17 décembre, ont déclenché des émeutes et occupé les marches devant le bâtiment de l'organe représentatif et exécutif de Belgrade, avant de bloquer la rue adjacente.Ils ont brisé des vitres et jeté des morceaux de pavés sur les portes et les fenêtres du bâtiment, essayant de s'y introduire. La police a répondu par du gaz lacrymogène.Tard dans la nuit du 24 au 25 décembre, la police a dispersé les manifestants, dégageant la place et établissant un cordon de sécurité.Tentative de saper la souveraineté serbeLe Président serbe, Aleksandar Vucic, a déclaré, dans un discours adressé à ses concitoyens au milieu des troubles, que ces manifestations dans la capitale Belgrade étaient une tentative de priver la Serbie de son autonomie et de sa souveraineté, et que les autorités ramèneraient l'ordre. Il a également remercié les services de renseignement partenaires d'autres États qui, selon lui, ont averti les autorités serbes de l'imminence des émeutes.Selon M.Vucic, environ 2.500 personnes se sont rassemblées devant le bâtiment du parlement, dont moins de la moitié a pris part aux émeutes.

serbie

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

serbie, russie, international, émeutes, élections, violations, dmitri peskov