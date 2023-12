Poutine prend part à la cérémonie du lever des drapeaux sur trois navires militaires - vidéo

"L'arrivée de nouveaux navires est une autre preuve que notre industrie de la construction navale est en plein essor et qu’elle commence à produire activement en série des navires militaires de différentes classes. Actuellement, 5 frégates, 8 corvettes, 13 petits navires lance-missiles et plus de 50 autres navires sont en chantier en Russie", a déclaré le chef d’État.