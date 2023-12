https://fr.sputniknews.africa/20231225/la-russie-a-deja-demilitarise-lotan-estime-un-ex-agent-du-renseignement-us-1064303508.html

La Russie a déjà "démilitarisé" l’Otan, estime un ex-agent du renseignement US

Le conflit ukrainien a montré que les "armes miracles de l'Otan sont des déchets". Tel est l’avis de Scott Ritter, ex-officier de renseignement américain... 25.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-25T18:52+0100

2023-12-25T18:52+0100

2023-12-25T18:52+0100

L’opération spéciale militaire russe dans le Donbass a complétement discrédité le mythe d’incomparables armes occidentales, a déclaré un ancien agent de renseignement américain Scott Ritter sur la chaîne YouТube de Danny Haiphong. En prenant pour exemple l’Allemagne en tant que membre de l’Otan, il a estimé que ce pays ne pouvait plus produire les "chars dont ils ont besoin pour construire leur armée magique dont ils parlent" car son industrie souffrait des sanctions antirusses. Qui plus est, la Bundeswehr n’est qu’une "une bande de gros hommes mangeurs de schnitzel et buvant de la bière" incapables de passer un test d'aptitude physique, a continué M.Ritter.

